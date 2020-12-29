58歲國際巨星楊紫瓊，是少數在好萊塢具有高知名度的華人女星，她曾與香港商人潘迪生有過一次婚姻，2004年認識法國男友尚．陶德(Jean Todt)，儘管2人相差16歲卻依舊感情甜蜜，近日楊紫瓊曝光了和男友、男友兒子的合照，一家三口看起來十分溫馨。

楊紫瓊日前和家人共進晚餐，於29日凌晨分享一家人的合照，只見她穿著白色毛衣，臉上胭脂未施，氣色看起來卻非常好，她一手挽著白髮蒼蒼的男友陶德，另一手則勾著陶德的43歲兒子尼可拉斯，而陶德也將手搭在她的肩上，一家人十分和樂。

上(11)月楊紫瓊才在社群平台曬出和男友的甜蜜合照，慶祝2人相愛了6千天，「慶祝6000天！更是慶祝一個團結、富有同情心和更美好的世界。」在紀念日這天，浪漫的陶德也送上卡片和玫瑰慶祝，卡片一開頭就寫著「My Love」，滿滿的濃情蜜意。

楊紫瓊曬出一家三口合照。(圖/翻攝自微博)

事實上，楊紫瓊過去的情史豐富，曾嫁給鐘錶商人潘迪生，甚至為對方退出影壇，但她受不了無聊的日子，在29歲離婚，之後在影壇越爬越高，33歲那年和香港景福珠寶行董事長楊秉梁相戀，37歲和美籍心臟醫生Alan訂婚，38歲和寰亞電影公司總裁鍾再思相識，一直到42歲才終於遇見真命天子陶德。

(中時新聞網)