31歲大陸超模奚夢瑤去年嫁給小6歲的已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君，同年10月生下寶貝兒子何廣燊。近日，有網友在上海巧遇奚夢瑤跟一名婦女帶小孩出門閒逛，隨手拍下這一幕PO上網，意外掀起討論。

奚夢瑤和何猷君相當保護愛子的隱私，只要照片中出現兒子的正臉，都會透過後製軟體遮住容貌。日前有網友在上海捕獲野生的奚夢瑤，身旁沒有老公陪伴，只有一位婦女幫忙推嬰兒車；照片中，奚夢瑤綁著馬尾，身穿羽絨外套和黑色長褲，邊走路邊講電話，1歲的兒子何廣燊則穿著厚外套，手腳都被長長的衣服蓋住，僅露出圓嘟嘟的側臉，看起來十分可愛。

奚夢瑤和一名婦女外出帶兒子散步，兒子的側面被拍到。（圖／微博）

網友看到這組照片，紛紛留言：「感覺才生沒多久都一歲了，時光啊」、「奚夢瑤這是真高」、「小朋友好可愛」，還有人注意到何廣燊的坐姿很神奇，「孩子好像懸空的」、「站在嬰兒車上？」

奚夢瑤生完第一胎才1年，就被婆婆梁安琪催促趕快生下一胎，更表明「生越多越好」，雖然何猷君認同可以再多生，但他覺得應該隔3年再生，小孩才不會打架，想不到媽媽卻不滿意，認為隔3年生肖不對會對沖，「兄弟姊妹感情不好、家庭不好」，讓何猷君無言以對，網友也直呼：「這就是嫁入豪門的代價啊」。

(中時新聞網)