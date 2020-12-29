因應明年元旦開放萊豬進口，台中市全力防堵含瘦肉精美豬牛，領先全國推出「牛豬產品無瘦肉精金標章」還有全國最高吹哨獎金「檢舉重大食品案件獎勵辦法」台中市長盧秀燕鼓勵全市商家店舖努力申請張貼，共同守護市民食的安全。

盧秀燕表示，為加強維護食安，市府推出僅台中獨有的「牛豬產品無瘦肉精金標章」，供轄內業者申請，不同於業者自主標示的台中牛哥豬弟產地標示貼紙，申請金標章需提出各種檢驗證明、產地證明文件及來源供貨商清冊，經市府審核通過才會發給，有效期限一年，市府更將不定期前往稽查抽驗，如驗出肉品含瘦肉精，除依法加重裁罰，也將廢止標章。

不僅金標章，盧秀燕表示，除推動「強化瘦肉精食安監控執行計畫」，中市也全國首創修正「檢舉重大食品案件獎勵辦法」，推出全國最高吹哨獎金：民眾如成功檢舉含瘦肉精豬肉，違反食安法案件，可領取實收罰鍰金額的7成獎金；此外，市府也將加發吹哨獎金，發給檢舉人10至200萬元獎金，若檢舉人現（曾）為內部員工，獎金上限提高至400萬元。

台中市政府市政會議29日移師大里舉辦，首先衛生局長曾梓展專案報告，提出「拒食瘦肉精五要護健康」5大強化作為，包括畜產溯源要管控、肉品產地要標示、市民健康要守護、違規查辦要落實、資訊公開要透明，其中就包括全國最嚴的「牛豬產品無瘦肉精金標章」且中市食品藥物安全處指出，金標章有效期限1年，屆滿3個月前須重新申請，屆期市府會主動廢止標章。更多申請資訊可至台中市食安處官網(https：／／www.fds.taichung.gov.tw／)查詢。

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