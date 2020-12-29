大陸女星秦嵐2018年在電視劇《延禧攻略》飾演端莊秀慧的富察皇后爆紅，讓她演藝事業再攀高峰，也讓外界驚呆，秦嵐就算已41歲了、仍擁少女顏值，而在秦嵐昨（28日）曬出的自拍照中，儘管照片晃到模糊，但仍藏不住秦嵐的俏麗五官。

秦嵐昨在微博曬自拍照，並寫下：「在加油的路上模糊前行...」，只見照片晃到模糊，但也讓秦嵐真實顏值和五官全現形，41歲的秦嵐肌膚白嫩、五官精緻俏麗，看起來超少女，難得曬自拍的秦嵐，也不禁在留言區中好奇問：「拍的還行吧」。

秦嵐的自拍照雖然晃到模糊，但仍藏不住她的精緻五官。（圖／取材自秦嵐微博）

工作室則不客氣虧秦嵐「你的攝影技術還是停留在理論層面，實戰技術不行啊」，還釣出秦嵐冷回：「哼」，不過粉絲都超給面子，紛紛留言讚：「模糊也擋不住姐姐的美」、「依然美麗」、「怎麼都模糊了...還那麼美」、「好看」。

秦嵐不只有凍齡美顏，保養有術的她，還擁前凸後翹的火辣身材曲線，只是秦嵐個性保守、傳統，她為了避免走光加上不習慣太暴露的衣服，私下還會縫補禮服，也讓外界見識到秦嵐平時穿搭低調的一面。

(中時新聞網)