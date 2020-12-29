大陸女星秦嵐2018年在電視劇《延禧攻略》飾演端莊秀慧的富察皇后爆紅，讓她演藝事業再攀高峰，也讓外界驚呆，秦嵐就算已41歲了、仍擁少女顏值，而在秦嵐昨（28日）曬出的自拍照中，儘管照片晃到模糊，但仍藏不住秦嵐的俏麗五官。
秦嵐昨在微博曬自拍照，並寫下：「在加油的路上模糊前行...」，只見照片晃到模糊，但也讓秦嵐真實顏值和五官全現形，41歲的秦嵐肌膚白嫩、五官精緻俏麗，看起來超少女，難得曬自拍的秦嵐，也不禁在留言區中好奇問：「拍的還行吧」。
工作室則不客氣虧秦嵐「你的攝影技術還是停留在理論層面，實戰技術不行啊」，還釣出秦嵐冷回：「哼」，不過粉絲都超給面子，紛紛留言讚：「模糊也擋不住姐姐的美」、「依然美麗」、「怎麼都模糊了...還那麼美」、「好看」。
秦嵐不只有凍齡美顏，保養有術的她，還擁前凸後翹的火辣身材曲線，只是秦嵐個性保守、傳統，她為了避免走光加上不習慣太暴露的衣服，私下還會縫補禮服，也讓外界見識到秦嵐平時穿搭低調的一面。
(中時新聞網)
#秦嵐
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。