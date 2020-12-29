教育處長林祝里指出，市府更首度編列各校「多元閱讀」預算，提供全市高、國中及國小各班級，每月300元經費，購買閱讀素材。（陳彩玲攝）

基隆市政府29日公布110年度三大教育新措施，從幼兒至高中的年輕學子接受益，包括，提供國小老師經費充實教學資源、成立特色學習區；提供高中職以下學校每月300元購買閱讀素材，推動班級共讀；增設4所非營利幼兒園，減輕家庭育兒負擔。

市長林右昌市長表示，為提升國小孩童學習動機與老師活用教材的能力，110年度開始推動「教學補給站計畫」，總經費約400萬元，分為2方針，第一補助國小1年級老師2萬元，布置「教室特色學習區」，降低幼兒園孩童轉換學習環境帶來的不適應；第二是補助國小1至6年級老師1萬元，購買教材、教具或書籍等，預計約6千名學童受惠。

教育處長林祝里指出，市府更首度編列各校「多元閱讀」預算，提供全市高、國中及國小各班級，每月300元經費，購買閱讀素材，扣除寒暑假以9個月計算，讓老師搭配不同領域閱讀教學，推動班級讀報教育、數位閱讀、多文本課程教學等多樣化的閱讀教學。

另外，為減輕家庭育兒負擔，目前百福國中、信義國中、南榮國中提供家長送托非營利幼兒園，更有4所非營利幼兒園預計110學年度開始招生，分別位在正濱國中、暖西國小、中山國小、武崙國小舊校區。林右昌說，未來招生名額可達926名，屆時全市公立、非營利、準公共等幼兒園的教保供應量將達7成，是全國第一。

(中時 )