再過兩天就是跨年了，今年遇到新冠肺炎疫情肆虐，全球幾乎取消跨年活動，台灣因為防疫得當，多數跨年晚會依舊照辦，不過因應防疫需求，參加活動得配合全程戴口罩、禁止飲食等防疫措施，對此頻頻呼籲停辦跨年晚會的曹西平，稍早再度發文表示：「如果這些年輕人因為跨年而被感染了，請問誰可以負責任」。

台灣各地即將舉辦跨年晚會迎接2021，參加民眾得配合全程戴口罩、禁止飲食等防疫措施，不過曹西平仍擔心群聚造成疫情擴大，頻頻喊話：「不出門不可以嗎」，直言國外疫情嚴重到封城鎖國，台灣卻還是照辦跨年晚會，擔憂因此造成防疫破口，讓他再次呼籲：「不要辦這些活動了，真的不要辦了，群聚真的很危險人傳染人，替年輕人把關，請他們都待在家裡吧」。

不出門不可以嗎，，，？ 如果不是為了生活我也不想出門 很多人我也不知道 到底是要幹什麼，，，？ 跟國際到底有沒有接軌 看看國外有多嚴重啊 封城的封城鎖國的鎖國 不准進入的就是不准進入 我們在幹什麼，，，？ ㄧ年多沒有出國ㄧ年多大家都在防疫 ... 由曹西平的粉絲愛團發佈於 2020年12月28日 星期一

此外曹西平也提出疑問，若屆時民眾因為參加跨年活動，而被感染新冠肺炎，究竟有誰可以出面扛下所有責任？因此希望所有人乖乖待在家避免外出，更強調：「留著生命在還怕沒有下次跨年」。

對此多數網友也贊同曹西坪的見解，紛紛留言：「政府為了國人的健康要硬起來統一不準辦才對」、「大型群聚若是疫情擴散後悔莫及」、「為了順應民心，跨年晚會活動還是照樣舉辦，真的很不怕」。

(中時新聞網)