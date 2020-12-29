再過兩天就是跨年了，今年遇到新冠肺炎疫情肆虐，全球幾乎取消跨年活動，台灣因為防疫得當，多數跨年晚會依舊照辦，不過因應防疫需求，參加活動得配合全程戴口罩、禁止飲食等防疫措施，對此頻頻呼籲停辦跨年晚會的曹西平，稍早再度發文表示：「如果這些年輕人因為跨年而被感染了，請問誰可以負責任」。
台灣各地即將舉辦跨年晚會迎接2021，參加民眾得配合全程戴口罩、禁止飲食等防疫措施，不過曹西平仍擔心群聚造成疫情擴大，頻頻喊話：「不出門不可以嗎」，直言國外疫情嚴重到封城鎖國，台灣卻還是照辦跨年晚會，擔憂因此造成防疫破口，讓他再次呼籲：「不要辦這些活動了，真的不要辦了，群聚真的很危險人傳染人，替年輕人把關，請他們都待在家裡吧」。
此外曹西平也提出疑問，若屆時民眾因為參加跨年活動，而被感染新冠肺炎，究竟有誰可以出面扛下所有責任？因此希望所有人乖乖待在家避免外出，更強調：「留著生命在還怕沒有下次跨年」。
對此多數網友也贊同曹西坪的見解，紛紛留言：「政府為了國人的健康要硬起來統一不準辦才對」、「大型群聚若是疫情擴散後悔莫及」、「為了順應民心，跨年晚會活動還是照樣舉辦，真的很不怕」。
(中時新聞網)
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