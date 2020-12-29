急性心肌梗塞裝支架可一勞永逸？亞太心血管代謝權威，2016南韓首爾亞太心血管高峰會議主席中山醫大附設醫院心臟內科翁國昌教授表示，心肌梗塞裝設支架後仍有復發風險，各時期成因多元，不過介入後服用1年的雙重抗血小板療法已是標準方法，日常也要配合運動、飲食、控三高，切勿擅自停藥更是重要關鍵。

●為什麼會急性心肌梗塞？

心臟本身主要有三條冠狀動脈血管來供應養分跟氧氣，如果冠狀動脈完全堵住造成肌肉壞死，就是急性心肌梗塞。急性心肌梗塞可能造成異常放電，出現惡性心律不整恐致死；即使患者緊急送醫治療後，因部分心肌壞死，長期有心臟衰竭的風險。

翁國昌教授表示，常見有兩種不同狀況：（1）源自長期的冠狀動脈粥狀硬化(往往合併三高問題)，動脈血管璧變厚血管內徑管腔變小變窄若出現血管斑塊破裂，血小板將血液凝固產生血栓，進而堵塞血管；（2）冠狀動脈沒有或者沒有太明顯粥狀硬化病變（不一定有三高問題），而是情緒太差、過於勞累、壓力過大、連續熬夜會導致血管內皮破損，血小板將血液凝固產生血栓，進而堵塞血管。

翁國昌教授指出，無論是哪種原因，血小板活化凝集將血液凝固產生血栓，進而堵塞冠狀動脈，乃是導致急性心肌梗塞的最後那一根稻草。

翁國昌教授說，心肌梗塞裝設支架後仍有復發風險。(圖/健康醫療網提供)

●急性心肌梗塞 盡快導管介入是救命關鍵

急性心肌梗塞的治療，分為藥物治療、導管介入、冠心繞道手術，其中最重要就是盡快到院執行心導管介入治療，是救命的關鍵。翁國昌教授強調，大部分急性心肌梗塞患者送醫後，都會透過導管伸入氣球擴張血管狹窄處，並置入支架支撐；不過，若患者血管鈣化太嚴重、病灶太復雜、導管介入風險高，不是一定會裝支架，此時需冠狀動脈繞道手術救治。

導管介入又分為三種方式，（1）僅氣球擴張、（2）置入普通支架、（3）置入塗藥支架。翁國昌教授進一步指出，塗藥支架比起沒有置放支架、普通支架，可減少復發風險達3-4倍，若患者經濟許可，都會建議選擇塗藥支架。

不過教授強調，若非急性冠心症，不一定要導管介入，若無症狀、不穩定的狹心症，裝支架不見得會降低未來心肌梗塞風險減少死亡率，應遵從醫師判斷。

只有重度缺氧或急性心肌梗塞的患者，才需要做心導管支架；若目前為穩定的狹心症或無症狀的血管病變，放支架無法預防心肌梗塞！「裝上支架並不能活得更久！裝支架就可完全解決心臟病，這樣想就錯了！」他把冠狀動脈血管比喻成公路，應優先顧好公路，不二法門是做好水土保持顧好公路地基，積極控制三高。

●置放支架不是一勞永逸 復發常見兩因素

針對急性心肌梗塞置放支架又復發，翁國昌教授舉兩種常見原因：

（1） 血管再狹窄：未來半年至一年再狹窄風險，沒置入支架高達30-50%，普通支架20-30%，若是糖尿病可達40-50%，而塗藥支架則可降至個位數。血管再狹窄過程通常較緩慢，患者應注意狹心症等不舒服表徵。

（2） 發生支架血栓：支架突然促使血栓發生，立即堵塞血管，死亡率會比再狹窄高，可能突然發生，瞬間暴斃被秒殺，無法及時送醫，是支架手術後最擔心的併發症。目前新一代塗藥支架已可降至低於1%。

●雙重抗血小板療法 降心肌梗塞復發風險

為預防復發，發生急性心肌梗塞後，無論置放何種支架，服用1年的雙重抗血小板療法已是標準方法，常見阿斯匹靈搭配P2Y12抑制劑。

翁國昌教授解釋，急性心肌梗塞後體內血小板活性增加血小板活化，凝集後會產生血栓，不過血小板活化的路徑多元，阿斯匹靈、P2Y12抑制劑可以分別抑制不同的路徑，只要是高血栓風險病人，使用兩種比單用一種好。

目前國內外治療指引建議臨床復發風險高且出血風機率低，例如多條血管疾病、支架手術複雜且裝設數量多的病人，應接受急性心肌梗塞併用雙重抗血小板療法一年。有研究證實，高風險的心肌梗塞病史患者，使用超過一年的雙重抗血小板療法，相對阿斯匹靈單用，可以減少重大心血管事件發生率。

翁國昌教授說，根據各醫院統計，雙抗用不足9個月的血栓風險升高，只要沒有出血等併發症，建議都要至少一年。目前部分藥品的健保給付為9個月；糖尿病，慢性腎臟疾病，年紀超過65歲等病灶嚴重的患者考慮是否需自費延長使用雙重抗血小板療法。翁國昌教授說，不同藥物的效果、副作用都不同，會視病人狀況選擇。

●血管是公路要地基保養 配合運動、飲食、控三高、勿擅自停藥

如果認為裝心臟支架就可完全解決心臟病，一勞永逸從此永保安康，這樣想就錯了！其實只有重度缺氧或急性心肌梗塞的患者，才需要做心導管支架；若目前為穩定的狹心症或無症狀的血管病變，放支架既無法預防心肌梗塞，也不會減少死亡或延長壽命。

把冠狀動脈血管比喻成公路，裝支架僅是修理公路。若想預防心肌梗塞復發，做好日常保健才是不二法門。心肌梗塞就像是土石流，日常保健則像是水土保持。要減少土石流發生，就要做好水土保持，維持山壁穩定。而情緒太差、過於勞累、壓力過大、連續熬夜等就像颱風，會導致土石流。所以要預防心臟疾病，血壓、血糖、膽固醇要控制好，才最重要。

翁國昌教授建議，透過運動、飲食、控制三高下手，其中運動最好把握「樂在其中」、「循序漸進」、「選對環境」3大原則。他還說，有些民眾存有西藥傷身迷思，切勿擅自停止三高、抗血小板藥物，以免增加復發風險。（編輯梁惠明）

(中時新聞網)