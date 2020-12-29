台南市一名張姓狼師去年遭指控20年來性侵學生，事後遭解聘並已遭判刑，但其歷任2所國小的校長及相關人員涉及知情不報，台南市教育局今天公布相關人員懲處結果，共計17名人員遭懲處，另有3人因已退休，逾懲處時效，因此重行改核當年度考績，並追回其考績獎金。

曾獲資深優良教師的張姓老師，教學認真，去年間被控長期在任職2所國小對學生做出性侵等不法行為，全案經檢方提起公訴，一審判張姓老師4年10個月。

台南市教育局表示，全案因歷時長達20年，部分當事人及證人已離校多年，甚有已退休者，且法令多經更迭，增加調查難度，惟全案經該局籌組調查小組，分三階段進行訪談，終於在本年度完成全案調查程序，並懲處在案。

總計離開校長現職並記1大過者1名、記1大過者5名、記過5次人員1名、記過2次人員1名、記過1次人員2名、申誡2次5名、申誡1次2名，共計17名人員遭受懲處，另有3位人員因已退休，逾懲處時效，因此重行改核當年度考績，並追回其考績獎金。

教育局表示，張姓狼師所犯情節重大，去年度案發後，立即啟動調查並完成解聘通報全國不適任教育人員，同時撤銷該員曾獲資深優良教師獎勵，追繳獎勵金及獎狀。

另，因本案歷時多年，且經舉報疑似於前學校已有發生性平事件遭隱匿未通報，亦未依相關機制處理情事，為釐清該員轉任至其他學校時，該校有無相關行政疏失，教育局亦遴請外聘專家學者組成調查小組深入調查釐清。

有關行政人員違失部分，第一階段調查99年至案發時期，調查結果認定該校對性平教育知識掌握不足，且管理鬆散，顯有疏失，除將原任校長調任為教師職，並記1大過處分，校內共10人遭記過或申誡。

第二階段為張於前一校任教時期，經調查確認當時督學、校長及行政人員，知悉疑似性平事件未通報，亦未依法處置，認定違失，督學記1大過，另校長已退休多年，逾懲處時效，改核當年度考績，行政人員則分別依違失事項記過處分。

第三階為張員調校後至99年期間，查當時的校長及行政人員，知悉校內有其他疑似性平及體罰事件，並未依法通報及處理，5人遭記過及申誡處分。另有2人已退休，逾懲處時效，因此重行改核當年度考績，並追回考績獎金。

(中時 )