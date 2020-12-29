跨年最後倒數，中華電信29日表示，2021年跨年活動現場將投入最新型高效能基地台及網路擴容，並動員大量工程人力等量能，除了提供跨年最佳5G通訊品質外，並運用5G高速率、MEC技術，將桃園跨年晚會主舞台表演同步透過「12K沉浸式環景影像」呈現至第二沉浸式舞台之5G首演，讓觀眾猶如身處主舞台熱力四射的搖滾區。另外，MOD/HamiVideo多視角轉播追星一手掌握。

中華電信MOD與HamiVideo平台將集結台北、桃園、台中、台南及高雄等跨年晚會，零時差在「5G瘋跨年專區」LIVE播出，其中高雄跨年更以多視角轉播滿足用戶的導播魂，用戶可自由切換想看的視角，跨年追星也能享受近距離、超真實的完美體驗。

迎接最凍跨年夜，中華電信將於桃園跨年晚會現場打造15米沉浸式舞台，將3部4K攝影機影像即時縫合成12K沉浸式環景影像，透過5G高速率、MEC技術即時傳輸，並利用8台高解析高流明投影機組合投射出主舞台表演，民眾只要到中華電信的體驗館即可沉浸在270度環景影像，享受主舞台第一排搖滾區的震撼視聽。

中華電信今年6月搶先啟用5G服務，除了5G開台時引進VR虛擬演唱會、虛擬攝影棚即時合成技術，跨年更將首次打造「異地共感沉浸式舞台」，象徵5G開台元年技術快速發展。

MOD與HamiVideo也將特別推出「5G瘋跨年」LIVE轉播專區，集結台北、桃園、台中、台南、高雄的超強卡司跨年演出，MOD用戶在12月28日至2021年1月1日期間，皆可隨心所欲的挑選喜歡的歌手或節目免費觀賞。

其中高雄跨年更是史無前例提供全台唯一陸、海、空多視角轉播，觀眾可隨時切換喜愛的觀賞視角，欣賞不同角度的精采表演，享受高自由、新視野，追星一手掌握的快感。

為讓民眾感受5G創新娛樂應用魅力，中華電信於新北、桃園、台南、高雄等跨年場設置5G體驗館，體驗5G超夯Hami Video多視角轉播、AR拍拍看、AR動滋動、Hami VR及Hami雲端遊戲等5G應用服務。

(工商 )