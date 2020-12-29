今年初舉報台商疑似染疫，還到金芭黎舞廳跑趴的「護國舞小姐」，傳出4月工作困難，慘遭業界封殺，當時韓市府勞工局介入轉介工作，今有媒體指稱，舞小姐5月就進入勞工局工作，但由於她為照顧家庭，提出想「早退」方便晚上兼差，最後只短暫工作1個多月就閃辭。對此，勞工局今天不願正面回應，只回覆「不便評論」。

金芭黎舞廳「護國舞小姐」在舉報台商後，傳出遭業界封殺，立委盼高雄市政府能給予生活上協助。高市勞工局4月已聯繫上該名舞小姐，她基於隱私不願多談，並婉拒市府好意。前局長王秋冬當時對外表示，「舞小姐很感謝我們的關心，她提到如果將來需要協助，會來跟我們聯繫」。

然而，今天有媒體報導，「護國舞小姐」今年5月在高雄市勞工局協助下，以約僱身分，擔任行政助理的文書工作，薪水較基本薪資高一點點，但由於晚上又要兼差，她提出早退1小時要去工作，但令勞工局人員相當難為，於是6月她就自行提出辭呈。

對此，勞工局主祕皮忠謀低調回應，「沒有什麼意見發表，畢竟不是對外勞動事務可說明，與勞工局業務無關，但尊重新聞自由」。

(中時 )