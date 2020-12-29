棒球迷殷殷期盼的「2019中華職棒年度球員卡」即將正式上市，全系列多達755種卡款，將於明（30）日起在全國3500家7-11門市公開發售。今（29）日先舉辦球員卡上市活動，六大主題重點卡款，帶大家搶先目睹「2019中華職棒年度球員卡」的風采！

其中彭政閔生涯回顧系列（來自火星的事）是為「恰恰」彭政閔量身打造，結合恰恰實戰球衣、手套及球棒，搭配彭政閔親筆簽名，呈現「實戰用品簽名書卡」，共有9款，每款限量1張。還有呼應「火星恰」之名的火星隕石卡，同樣有9種樣式，每款僅限量1張，在所有卡款中出現的機率僅25萬包分之一，可見其稀有程度。且卡片上真的有鄖石碎片，並經過認證，價值不菲。

2019中華職棒年度球員卡上市首賣活動率先在下午1點30分登場，總計2100包實體卡包在7-11台場門市搶先販售，吸引百餘位卡迷排隊搶購。而為了回饋球迷，凡於首賣活動中購買球員卡卡包，即可參加「未裁切裱框球員卡」抽獎活動，有機會將「CHEERLEADER實戰球衣」、「來自火星的事」、「CPBL30傳奇四簽卡」等系列套卡帶回家！

中職並且首創「天堂下午茶」直播實境秀，由主持人陳宏宜攜手Rakuten girls小鹿、Fubon Angels檸檬、Passion Sisters廖小安及Uni Girls妮可為大家介紹六大主題必收卡款，更在節目中讓大家搶先目睹稀有卡款的廬山真面目。

(中時 )