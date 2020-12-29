美國總統川普周日簽署近9000億美元的新冠紓困方案，將恢復向數百萬美國勞工提供額外的失業救濟金。不過美國人可能需要數周時間才能拿到這項援助，且最終收到的救濟金也可能少於原先預期。

新通過的紓困案將提供額外11周的失業救濟，每周將加發300美元援助金。各州必須等待美國勞工部發布指引，才能收到這筆款項並予以配發，而這個過程很可能會一直持續到明年1月。

基於行政法規，川普延後簽署該紓困措施也可能使這個加發失業金福利的持續期間，從原定的11周減少至10周。

美國國會兩院在經歷數個月的角力後，終於通過近9000億美元的新冠紓困方案與規模達1.4兆美元的政府總支出法案，但川普不滿部分法案內容，要求將直接對個人發放現金的金額從600美元提高至2000美元，並調整浪費的聯邦支出，否則他可能拒簽法案。

不過川普在周日晚間突然改變立場，閃電簽了新紓困案與政府支出法案，使受到疫情重創的個人與企業將獲得新一輪救命錢，也避免了聯邦政府因資金枯竭而熄燈關門。稍早前美國眾議通過將直接發放現金金額提高到2000美元的議案，將交由參院表決。

(時報資訊)