台灣爆本土病例，又面臨變種新冠病毒入侵威脅，但有網友爆料，歌手梁靜茹27日舉辦個人演唱會時，竟有高燒多日的男大學生在現場拍照，並在個人IG限時動態寫下「我來散播病毒」，引發網友怒火。

原PO昨（28）日於《Dcard》爆料，一名男大學在參加梁靜茹演唱會幾天前，連續在IG上發文，表示自己感冒發高燒好幾天，但他27日並未在家裡休養，反而和朋友一起參加歌手梁靜茹27日的演唱會。

該名屁孩於個人IG狂妄寫下「我來散播病毒」。（圖／翻攝自Dcard）

這名男大生進場後還再度更新IG，並狂妄地寫下「我來散播病毒了，明天感冒肯定好。」令原PO看了相當憤怒，認為根本就是欠公審，「台灣就是有這種低能防疫，才不會好」。

這篇文章也引爆網友怒火，一派網友認為防疫期間本就不該舉辦大型活動、不要群聚，結果一堆活動照辦不誤，把社交距離當作耳邊風，「真的是梁靜茹給他的勇氣」。

另一派人則表示，雖然很想公審該名屁孩，但沒有證據說他沒戴口罩，況且主辦單位於進場時，都有量測體溫、實施實名制，「他能進去，代表他有通過」，因此認為屁孩只是嘴砲發文，是否是事實有待商榷。

(中時新聞網)