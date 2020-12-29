即使美國總統川普一再否認大選失利，但仍同意與民主黨總統當選人拜登與其團隊展開政權交接；不過，在國防部宣布暫停交接會議之後，拜登再次指控在川普指示下，由他命名的國防部與白宮管理及預算局官員拖延交接，令他痛批此舉恐會危害國安。

據路透社報導，拜登與其外交團隊見面後表示，「我們面臨來自國防部與白宮管理及預算局的政治阻礙，就我看來是非常不負責任的」，並表示多個國安領域的相關資訊還沒有從即將卸任的川普政府中取得，特別近期才剛發生俄羅斯駭客對美國多個國安機構發動駭客攻擊，這種交接拖延可能讓敵國從中得利，

拜登表示自他勝選後，民主黨團隊僅在11月底時與川普政府協調交接。川普在大選失利後，多次拒絕承認敗選，其行政團隊中負責政府交接的部門也以大選尚未認證為由，拒絕與拜登團隊進行交接，直到11月23日才同意展開交接。

拜登強調，自己的政府團隊必須全面檢視當前國防部以及其他預算規劃，以避免任何可能產生的混淆，讓敵人可藉此利用，同時他也點名許多川普任命的政治領導官員阻擾國安交接事務，而在當前美國面臨前所未有的分裂之下，拒絕合作將讓美國國安處於險境。

不過對於拜登的指控，現在代理國防部長米勒（Christopher Miller）透過聲明表示，國防部已經安排400多位官員進行164次會談，並提供超過5000頁非公開與機密文件，遠超過拜登過渡小組最初的要求；另外，本週將安排兩場新冠病毒相關會議，以及一場網路安全議題會談。

(中時新聞網)