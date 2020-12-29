中國銀保監會29日「發布關於警惕網絡平台誘導過度借貸的風險提示」指出，一些網路平台為獲取海量客戶，透過各類網路消費場景，過度行銷貸款或類信用卡透支等金融產品，誘導過度消費。

香港信報報導，中國銀保監會消費者權益保護局提醒廣大消費者，要樹立理性消費觀，合理使用借貸產品，選擇正規機構、正規管道獲取金融服務，警惕過度借貸行銷背後隱藏的風險或陷阱。

中國銀保監會指出，一些機構或網路平台在宣傳時，片面強調每日利息低、有免息期、可零息分期等優厚條件。然而所謂「零利息」並不等於零成本，往往還有服務費、手續費、逾期計費等，此類產品息費的實際綜合年化利率水平可能很高。

中國銀保監會表示，有的未成年人、青少年在網路平台借錢後，給明星打榜、集資、包場，「借貸追星」現象蔓延。一些網路平台的網貸行銷罔顧消費者利益，宣稱貸款手續簡單，誘惑消費者點閱辦理。

(工商 )