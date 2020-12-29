國內最大統包工程承攬商CTCI中鼎(9933)29日指出，集團以核心本業推動全球永續，優異的ESG（環境、社會、治理）績效，獲得匯豐（台灣）商業銀行提供金額2,000萬美元「可持續發展表現連結貸款」（Sustainability Linked Loan，SLL）額度。

此綠色金融貸款，為國際金融業永續發展的重要趨勢，中鼎與匯豐（台灣）合作，共同訂定綠色關鍵績效指標（Key Performance Indicators, KPI），包含全球工地的碳排放強度以及CDP評比目標，透過實踐綠能減碳目標的同時，獲得匯豐（台灣）撥貸利率優惠的獎勵，藉以促進永續良性循環，創造經濟與環境的雙贏。

SLL的評估重點涵蓋ESG等綜合永續績效；中鼎指出，已連續六年獲選DJSI道瓊永續指數新興市場成分股，排名全球工程產業第二名；並於全球最大碳揭露組織CDP氣候變遷評比獲得A-領導等級；此外，更榮獲台灣企業永續獎十大典範企業等18項大獎、天下雜誌CSR企業公民獎、證交所公司治理評鑑前5%等肯定。

在品牌經營成效上，則為國際權威品牌價值調查機構Interbrand評選為「2020台灣最佳國際品牌」，堪稱永續發展的典範企業。

中鼎指出，在布局全球的過程中，深刻瞭解工程產業發展與氣候變遷的高度關聯和影響，持續透過氣候變遷相關財務揭露（TCFD）辨識經營的風險與機會，近年積極投入綠能產業發展及提升其營收占比。

截至2020年9月，中鼎指出，在綠色與低碳工程新簽約額已經達到新台幣1,090億元，占總新簽約額的86%，成為業務成長的重要動力；綠色與低碳工程佔在建工程比例則由2015年的23%大幅提升至2020年9月的64%，展現「積極以核心本業致力永續發展」的決心。

(工商 )