大陸政府近期強力監管互聯網應用平台，大陸電商巨頭阿里巴巴集團及其關聯企業螞蟻科技首當其衝。知情人士透露，螞蟻集團正計劃把其金融業務劃入一家控股公司，接受類似銀行業的監管。

綜合外媒29日報導，知情人士表示，螞蟻正計劃把所有需要金融牌照的部門劃入金融控股公司，等待大陸監管層批准。但知情人士稱，該計劃仍在討論中，並可能有變。螞蟻對此則拒絕置評。

知情人士表示，螞蟻考慮劃入控股公司的業務包括財富管理、消費貸款、保險、支付和網商銀行。在金融控股公司架構下，螞蟻的業務可能面臨更多資本要求，從而可能會限制其進一步放貸，以及維持過去幾年那種高速擴張的動能。

報導稱，上周，大陸國家市場監督管理總局亦立案對阿里巴巴進行反壟斷調查。之後，中國人民銀行、銀保監會、證監會、外管局四個部門，上周六（26日）聯合約談螞蟻，消息震動市場。

人行副行長潘功勝在回答記者提問時狠批螞蟻「法律意識淡漠，藐視監管合規要求，並存在違規監管套利行為」，勒令螞蟻進行五大整改，並「回歸支付本源」，嚴格整改違規的信貸、理財、保險等金融活動，要依法持牌及設立金融控股公司等。

(工商 )