中華電信29日宣布，Hami Video將獨家於台灣直播韓國第35屆金唱片獎頒獎典禮，並於採訪過程跨國即時提供中譯字幕，和喜愛一手韓流資訊的粉絲同步High翻天。

素有韓國「葛萊美獎」之稱的年度頒獎典禮Golden Disc Awards (GDA, 金唱片獎)，第35屆將於2021年1月9日、10日以線上形式隆重登場。

中華電信表示，只要下載中華電信Hami VideoAPP登入後，即可透過手機、平板、PC免費觀看直播。

第35屆金唱片獎的主要表演名單陣容豪華，包括獲《時代》雜誌推選為「2020年度風雲藝人」的南韓天團「防彈少年團」（BTS），深受粉絲歡迎的大勢女團TWICE，還可以一睹來自台灣的團員周子瑜在舞台上的亮麗表演，其它還包括高人氣男團SEVENTEEN、NCT127、Stray Kids 、MONSTA X、超強女團Oh My Girl等。

中華電信也將提供5G客戶於Hami Video 5G館，獨享可隨時回看的典禮多視角精選表演內容，讓粉絲自由切換想看的舞台視角，還可單獨鎖定喜愛的K-POP偶像特寫鏡頭。

中華電信表示，這次也將獨家攜手KKBOX 推出第35屆金唱片獎入圍歌單（https://kkbox.fm/28YUnB），收錄了超過50 首支援Hi-Fi 無損音質的歌曲，包含數位音樂部門的MAMAMOO《HIP》、Red Velet《Psycho》，專輯部門的BTS《MAP OF THE SOUL：7》、BLACKPINK《THE ALBUM》以及IU《Love poem》等年度熱門歌曲及專輯。

此外，申辦中華電信Hi-Fi無損音質服務月繳299元方案，可抽全家1,000元與500元禮券、以及小米行動電源等禮物，活動期限至2021年1月17日止。

(工商 )