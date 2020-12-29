台中市大安區農會「金磚米」由於外形討喜及美好寓意，頗獲各大企業青睞紛紛採購，年銷更達 3萬多塊，替農會增加不少盈收。農會趁勝追擊再推出「金磚米座」，不僅可以食用，還可當成擺飾，十分大方，是過年送禮的最佳選擇。
大安農會總幹事蔡建宗上任後，將大安區生產的安泉米改採金磚包裝，每塊內含300公克白米，因外形金光閃閃相當討喜，，農會過年過節常用來作為贈送農友、會員等伴手禮。
蔡建宗指出，「金磚米」因外形討喜，有銀行看中金磚外形及美好寓意，一次採購就是上千塊， 年銷更達3萬多塊。因此，農會趁勝追擊，再推出「金磚米座」，不僅可將白米食用，閃亮亮的盒子還可當成擺飾。
大安區農會表示，「金磚米座」的座大小可客製化，以21塊為基礎，可以往上加，但數量不同價格也不同，不論是入厝送禮、普度拜拜、活動、祝壽等都適合，顯得十分大方，歡迎洽詢訂購。
(中時 )
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