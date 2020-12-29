台北一名男子去年6月透過手機遊戲認識一名14歲少女，2人交往後，他先是4度要求對方拍下胸部、下體等部位的裸照滿足性慾，之後趁2人到戲院看電影時，要求對方在座位上幫他口交；男子的律師事後辯稱他患精神疾病，才屢次對未成年少女犯猥褻罪行，但法官不採信，判該男4年徒刑。可上訴。

判決書指出，該男透過手機遊戲認識少女，兩人交往期間他4度要求對方用手機拍下胸部、私密處等自拍照給他，以滿足他的慾望；某次兩人在電影院時，他趁著電影院四下昏暗，竟要求對方在座位上為他口交，事後少女的父母得知後氣得提告，檢方依對未滿14歲女子性交罪起訴該男。

該男事後雖坦承犯行，但其委任律師稱，該男曾犯對未成年人猥褻罪獲緩刑，此次再犯，足認其精神有反常狀況，聲請精神鑑定。不過法官認為，劉男於偵訊、審理期間，皆能清楚回答問題，難認有控制力減損或喪失狀況，因此駁回。

法官認為，阿俊未記取上次判決教訓，仍犯下與未成年相關案件，已造成小妍身心、人格發展受影響，且審酌阿俊至今仍未與小妍父母達成和解，最終依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪、對於未滿十四歲之女子為性交罪，判阿俊4年刑期，全案仍可上訴。

(中時新聞網)