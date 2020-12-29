新北市棒球隊受到企業贊助，將於明年1月1日起以全新隊名「新北禾聯棒球隊」亮相，市長侯友宜也現身冠名簽約儀式記者會，還與禾聯碩董事長蔡金土互贈全新球衣，共同支持地方棒球發展。

新北市棒球隊成立於2009年，過去球隊經費都由市政府編列預算，今年新北市政府體育處公開徵求冠名企劃書，最終由禾聯碩以冠名權利金262萬5000元取得1年冠名權。

侯友宜表示，這是首度有企業與新北市棒球隊有合作，成棒隊也肩負著銜接新北市3級棒球推廣與人才培育任務，除了平時訓練外，球隊也會至新北市棒球重點學校進行校園巡迴，協助培育基層選手。

今天的簽約記者會上新北成棒隊全體隊員、教練團都披上嶄新球衣、戴上球帽出席，而企業LOGO以「台灣黑熊」展現本土精神，恰巧與球隊吉祥物「熊蓋勇」一樣，侯友宜說：「希望熊蓋勇、熊賀結合下，能讓球隊戰績蒸蒸日上。」他還向全隊喊話，明年要打下更多冠軍，「我都有在看的！」

此外，藉由這次合作，企業也將提供運動選手轉職諮詢，媒合選手轉職至禾聯碩關係企業任職，讓新北市棒球隊球員在球場上拚搏之餘，退役後也能有更寬廣的道路可選擇。

新北市市長侯友宜（右）與禾聯碩董事長蔡金土。（陳信翰攝）

(中時 )