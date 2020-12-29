海鼎離岸風電計畫（Formosa 3）日前於Wind Taiwan Day離岸風電日打造一日迷你風場，將平時距離遙遠的離岸風場搬進松山文創園區，並邀請現場民眾打卡參與2天1夜風能人文小旅行抽獎，海鼎風電計畫帶領中獎者沿著西部海岸線觀察離岸風場、參觀台中港風電重件碼頭，並於台灣文化古鎮彰化鹿港進行深度人文漫步。

這是國內首次有離岸風電開發商將離岸風電與在地人文觀光結合。本次旅程中，海鼎計畫團隊親自化身綠能嚮導，並與地方創生團體合作，融入風力發電科普、環境教育推廣及文化知識傳遞，打造能源與人文結合的深度小旅行。海鼎盼透過實際行動，拉近離岸風電與生活的距離，也讓更多民眾有機會進一步瞭解台灣綠能發展的具體成果。

海鼎離岸風電計畫專案高級總監兼麥格理綠投資集團風電專案高級總監呂邁?（Matthew Green）表示，海鼎風電很高興舉辦風能人文小旅行帶領民眾見證離岸風電在地化發展。捷熱能源、麥格理綠投資集團及安能集團攜手合作海鼎風電，盼將連結台灣在地，共創更潔淨未來，協助台灣實現綠色家園的美好願景。

捷熱能源海鼎專案總經理河村拓人（Takuto Kawamura）表示，海鼎風電計畫的核心目標是要連結台灣在地，與人們一同共創更潔淨的未來。在致力風場開發與產業鏈合作的同時，我們希望能創造更多機會為大眾介紹離岸風電，也讓民眾實際對風場有感。唯有從根本的教育做起，方能鼓勵大眾、產業與政府?手連心，一同實現綠能未來，讓離岸風電能成為台灣的驕傲。

海鼎風電團隊以古鎮漫遊的方式帶領民眾認識鹿港。包含：拜訪「萬能錫舖」，邀請人間國寶陳萬能錫藝大師，傳承台灣傳統工藝之美；搭乘人力觀光三輪車，沉浸小鎮的悠緩與純樸；享用鹿港廟口小吃宴創始店「阿南師民俗小吃」準備的拿手「手路菜」，在辦桌佳餚中感受滿滿人情味；前往鹿港百年老店「鄭玉珍餅舖」，體驗當地名產鳳眼糕手工DIY；最後，由捏麵工藝職人陳厚吉老師教大家製作離岸風機造型捏麵人，為本次知性之旅留下珍貴的旅行紀念品。

安能亞太總經理韋名凱（Markus Wild）表示，台灣政府對於發展再生能源有明確的願景。整個海鼎風場開發計畫的持續推進更是對台灣綠色能源的重要承諾。除了拓展台灣風能專業知識，我認為透過此次結合在地人文的參訪活動，更讓大家在再生能源及離岸風電知識及體驗方面創造了全新視角。安能參與海鼎專案，希望藉攜手合作的創新模式，一起共創能源新未來。

海鼎離岸風電計畫將持續投入產業供應鏈與人才在地化，及綠能生活化等面向，盼透過更多實際行動連結台灣在地，與民眾共創地方文化與綠色能源永續並存的潔淨未來。

(工商 )