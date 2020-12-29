中油宣布，為提供消費者更多元的支付選擇並響應政府政策，積極推廣行動支付服務，「中油Pay」APP從本月30日起，全面接受綁定各家銀行發行的信用卡（VISA／MasterCard／JCB）進行支付服務，讓消費者享受方便、快速、省時的加油支付流程。

中油2019年11月推出業界首創加油行動支付工具─「中油Pay」APP，上線至今註冊已達65萬人次。

中油表示，配合此次開放各家銀行信用卡綁定「中油Pay」，推出各項優惠活動，首次成功註冊「中油Pay」者即贈中油VIP會員點數2,000點，註冊日起30天內使用中油Pay加油支付再贈中油VIP會員點數5,000點，合計共7,000點;推薦好友註冊「中油Pay」再送25元電子油券，每推薦1人即可獲25元，推薦越多賺越多。

中油直營加油站652個、加盟加油站1,265個；近年積極推動行動支付服務、智慧加油站等創新科技應用，強化加油站變身，期盼老店身段更靈活。

其中，「中油Pay」為國內首創加油站行動支付App，除直營站外，加盟站已有1,028站提供服務，年底也開放他行信用卡使用；另協助42座加盟站提供電動機車換電服務。

中油有效會員卡（累積點數）約520萬張，捷利卡（可儲值）約103萬張，平均每月加值及消費各約3.4億元。中油還提供客貨業及公司行號所屬車輛加油服務，發行「IC車隊卡」，提供各式加油報表及網站，並簡化帳務作業流程，優化企業客戶用油管理。

(工商 )