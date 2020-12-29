歐盟已開啟新冠肺炎疫苗接種計畫，外界估將是一場馬拉松式的長跑，4.5億的人口排隊接種，耗時費力。然計畫的開始，已出現起跑不公和出差錯的聲音。

德國北方城市八名護理工作人員被接種五倍劑量的輝瑞疫苗，四名已送醫。該區域醫療主管表示，該案例為個人失誤產生，希望受影響者沒有產生太大副作用。

德國南部一配送中心發現，運送疫苗的冷藏箱子不夠冷，必須撤銷1000劑疫苗。

輝瑞疫苗必須在極低溫保存，溫度的上升將縮短保存時間。

在義大利有部分政治人物抱怨德國，獲得較其分配的份額更多的疫苗。

歐盟在新年前獲得輝瑞1250萬劑疫苗，將在明年九月前對27個會員國分配2億劑疫苗。

輝瑞拒絕透露與歐盟的配送詳細時間表。歐盟表示，正就合約內容，討論進一步的一億劑採購。

輝瑞疫苗的施打方式相當棘手，首先需在負70度低溫保存，使用前需要再有幾天的解凍，即使如此，仍需在2~8度之間存放。而冷藏箱會有溫度追蹤器，顯示溫度是否適當。

西班牙衛生部長表示，溫度問題解決了，但是輝瑞的運送卻晚了一天。

歐盟是按照人口比例對27個成員國配送和聯合採購疫苗，但是部分歐洲國家仍有自行額外地進行採購行動。

義大利政治人物表示，德國似乎比分配到的獲得更多，至少在首波的接種是如此。德國媒體報導，第一天獲得的配送為15萬劑，然而其他國家僅有1萬劑。

德國相關官員指出，在首個周末，16個地方邦政府分別獲得約1萬劑疫苗。

在義大利記者追問下，德國衛生部長表示，有對輝瑞進行額外3000萬劑疫苗的採購。

(時報資訊)