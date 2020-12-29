投資人看好美國將加碼期待已久的新冠紓困措施，周二南韓股市再創歷史收盤新高，惟一些藍籌股除息使大盤漲幅受限。

周二收盤，南韓KOSPI指數收漲0.42%，為2,820.51點，連漲第4個交易日。

包括重量級的三星電子等主要企業於今日除息。三星電子終場收跌0.51%。

美國眾議院稍早前表決通過將振興支票金額從600美元提高到2000美元的法案，並交由參院表決。

南韓周二公布新冠狀病毒確診病例新增1,046人，且染疫死亡病例暴增40人，創下疫情爆發以來的單日最高記錄。

南韓政府推出新一輪規模達9.3兆美元（84.9億美元）援助方案，以支持受第三波疫情重創的小型企業，以及因疫情而工作不保的民眾。

另一方面，路透調查顯示，受惠於強勁的晶片需求，南韓12月出口可能加速復甦，不過這場大流行病使內需承受的壓力持續升高。

外資今日賣超韓股3137億美元。

韓元收漲0.42%，報1,092.1兌一美元。

(時報資訊)