桃園市長鄭文燦29日偕同環保局長呂理德一同至觀音視察桃園生質能中心興建工程。（姜霏攝）

桃園市生質能中心自2019年7月開始施工，耗資超過55億，目前興建進度約達8成，雖因年初爆發新冠肺炎，導致多項國外設備延遲交貨有所延誤，但廠商仍將興建完工的衝擊降至最低，預計2021年7月開始試營運，並於明年底開始正式營運。

桃園市長鄭文燦29日偕同環保局長呂理德一同視察生質能中心興建工程，生質能中心以「地標、綠色、循環」為設計理念，透過有機起伏的造型、綠色與循環的能源立面與景觀環境，也將被動的耗能轉化為主動的產能，竣工後成為包辦熱處理單元發電效率、符合歐盟運轉規範、取得BS 8001循環經濟認證、再生能源設備認證等多項全國第一的生質能中心。

鄭文燦提到，桃園人口數自升格後逐年成長，垃圾也隨之增加，為因應未來垃圾處理問題，將生質能中心選址於桃園科技工業園區內的環保用地興建熱處理單元、厭氧消化單元及固化掩埋單元之三合一生質能中心，明年完工後將成為國內發電規模最大生質能發電廠。

環保局表示，生質能中心BOT案興建工程，基地面積約4.38公頃，工程規畫為興建地下2層、地上16層的主廠房建築物，管控大樓總樓地板面積約420坪以及地下1層設置為雨水回收槽，總投資金額預計超過55億元，目前興建進度約達8成，預計2021年7月開始試營運。

呂理德說，生質能中心興建完成後，預計熱處理單元可處理市內家戶垃圾等廢棄物，年處理量約為22噸，厭氧消化單元年處理量為5萬噸，可處理家戶產出廚餘外，也可以處理水肥等有機廢棄物，以及約4萬立方公尺的固化掩埋單元，可做為暫置調度等用途使用。

(中時 )