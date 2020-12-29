鋼琴家傅聰的雙親在大陸文革期間，被歸類為右派，於1966年雙雙上吊自殺，成為傅聰一生的遺憾，他於1958年移居英國，1982年首度受邀來台演奏，當時傅聰一度擔心台灣不安全，當時是白先勇、周文中等人掛保證，傅聰才安心來台演奏，和台灣觀眾結緣。

長笛家樊曼儂回憶，1982年傅聰首次受邀來台演出，他原本有點擔心，台灣會不會像中國大陸一樣是個極權社會，而不敢來，樊曼儂表示，「當時經過很多人幫忙，像是周文中、白先勇，幫忙跟傅聰說，台灣很安全，沒問題，他才放心願意來，來的時候，觀眾對他的歡迎之熱烈，讓他之後非常願意來。」

傅聰生前曾表示，遠走他鄉和家人分離，最後天人永隔，成為他一生的遺憾，「其實我不能說是活得很痛苦，也不能說活得不累，我有很多精神上的包袱和負擔。」

當年之所以選擇移居英國，傅聰說，「並不是我真的嚮往西方世界，也不是什麼我選擇自由，這一切都沒那麼簡單，但卻也是沒辦法的事情。」

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