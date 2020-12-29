每個人都期望自己能夠遇到一段好緣份、好的另一半和自己相互扶持，但這卻不是一件容易的事。專門寫星座運勢的搜狐號「花間雨屋星座」發文點名4大星座，在2021年很可能會遭遇桃花劫！

1.金牛座：人財兩失

金牛座在2021年雖然桃花運不錯，但你們實在太執著於感情，展現出過多的佔有慾，你們投入了很多的心血，卻無法得到相對應的回報，這讓你們感到非常痛苦，建議金牛座還是多替自己著想，免得落入人財兩失的窘境。

2.天秤座：沒有安全感

天秤座在2021年會感到有些孤獨，這使你們渴望找到一個可靠的肩膀以獲得安心的感覺，因此容易有舊情復燃的可能；另外，天秤座也有發展異地戀的機會，但因為極度沒安全感，這段戀情很可能會無疾而終，不過要記得，距離並不是問題，和戀人之間心心相印才是最重要的。

3.射手座：父母介入

2021年射手座的感情沒有辦法很快就穩定下來，特別是另一半和父母之間的摩擦會浮上檯面，可能你們的家人認為對方是不值得依靠的人，或是雙方對於結婚無法達成共識，讓家人覺得對方不是真心以待。建議射手座可以適時當中間溝通的橋樑，偶爾撒嬌一下，軟性攻勢才更有效果。

4.水瓶座：遇到負心漢

2021年是水瓶座散發魅力的絕佳時機，想要招桃花是輕而易舉的事情，但在預期之外，你們可能遇見以前心儀的對象，但千萬別掉以輕心，因為對方很可能是個花心的人，對你只是玩玩而已，或只是把你當成備胎，讓你感到相當痛苦。

(中時新聞網)