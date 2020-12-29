女網友的爸爸為討賭注100萬元，將媽媽壓制在床上，逗趣互動讓女網友笑翻。（截自Dcard）

有這樣的爸媽真幸福！一名女網友分享，老媽試穿女性XL的上衣，結果「胸部卡住很緊繃」，老爸宣稱自己穿得下，老媽不信還要「賭100萬」，結果老爸不但穿下，還撫摸自己的「A奶」得意搖擺，更追著老媽討100萬元，讓一旁女網友笑到翻過去。

女網友在社群媒體《Dcard》發文，表示媽媽試穿一件女生XL尺寸的T恤，結果胸部卡住很緊繃，女網友見狀大笑，還一直笑老媽胖。老爸聽到母女嬉鬧聲，趕來一探究竟，見到那件T恤後立刻表示自己穿得下。

老媽不相信，老爸嗆：「跟你賭了要不要？」，老媽回「好啊來啊，你穿得下我給你100萬」、「你穿不下給我100萬」。結果，老爸不但穿下去，還得意洋洋地撫摸著自己的「A奶」搖擺，把一旁的母女倆笑到東倒西歪。

原PO表示，事後老媽死不承認有賭錢這件事，被老爸壓制在床上討錢，老爸還要給女兒10萬當證人，最後演變成父女二人追著老媽討債。

(中時新聞網)