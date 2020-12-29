中央抗旱會議宣布明年1期稻作台中、新竹和苗栗停灌約2.8萬公頃，其中台中占休耕面積93％，僅霧峰及烏日部分不受影響，補償措施最高每公頃9.3萬元。停灌是否影響糧食安全？農委會表示目前庫存稻米80萬公噸，每月約消費10萬公噸，停灌1期稻作不致造成糧食短缺。

根據農田水利署台中管理處公告，台中德基水庫蓄水率31.9％，鯉魚潭水庫蓄水率31.2％，水庫蓄水率持續下降。台中市農業局表示，由於水情嚴峻，經濟部於中央抗旱會議宣布大甲溪及大安溪下游明年一期稻作區停灌，範圍涵蓋台中主要水稻生產區域，估計約2萬62公頃。

農業局評估，明年一期稻作停灌將減少糙米供應量約6萬公噸，另蔬菜、花卉及水果等乾旱中高度敏感作物以及代耕業者、稻穀烘乾業、糧食倉儲、碾米、運輸業、農產加工業者、農藥肥料販售業者等產業也會受衝擊。

農業局指出，針對停灌補償、救助措施，在農民方面，沒種水稻、種綠肥或轉作其他旱作，每公頃補貼9.3萬元；沒種水稻、有翻耕或種植其他不是政府鼓勵栽種的作物，每公頃補貼8.2萬元。

至於水稻育苗業者，每公頃補償2000元；水稻代耕業者每家可以申請2台機具利潤損失補償，其中曳引機每台補償15萬到20萬元、插秧機每台補貼10萬元、收穫機每台補償20萬元，烘乾業者則補償每公噸300元利潤損失，其他補償措施農委會正研議中。

(中時 )