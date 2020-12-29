新冠肺炎疫情讓全球醫藥產業今（2020）年誕生了50名新億萬富豪，豪不意外，BNT疫苗公司創辦人、莫德納疫苗公司執行長雙雙上榜，值得注意的是，這批新富翁當中有半數來自大陸。

受惠新冠肺炎疫情，和美國輝瑞大藥廠（Pfizer）共同研發新冠疫苗的德國生技公司BioNTech創辦人沙辛（Uğur Şahin）成晉升億萬富豪，他先前表示，他們的疫苗對英國變種病毒有效。

新冠肺炎疫情爆發滿一年，至今全球已有超過8,000萬人生病、逾177萬人喪命，不過隨著各式治療方式推出、疫苗開始大規模接種，疫情似乎也出現轉機，根據「富比士」（Forbes）報導，全球醫療產業也因此誕生50名新億萬富豪。

「富比士」盤點醫療產業中的50名新富翁，包含了科學家、醫生、產業企業家，其中和美國輝瑞大藥廠（Pfizer）共同研發出西方國家第一款新冠肺炎疫苗的德國生技公司BioNTech創辦人沙辛（Uğur Şahin），以及也開發出新冠疫苗的莫德納生物技術公司（Moderna）執行長班塞爾（Stephane Bancel），毫無意外上榜。

隨著各國政府迅速向業界尋求協助、推出疫苗，沙辛目前身家高達42億美元，班塞爾身價達41億美元。

和2支疫苗相關的人員，包含早期的投資者－哈佛大學醫學院教授史賓格（Timothy Springer）、美國麻省理工學院（MIT）科學家朗格爾（Robert Langer）、專門生產疫苗玻璃瓶的義大利Stevanato集團大股東斯特凡納托（Sergio Stevanato）等人，也都變身億萬富豪。

不只疫苗相關大廠，研發抗體療法、藥物的製藥大廠也在這波股市狂潮中受惠，和美國禮來藥廠（Eli Lilly）合作開發抗體療法的加拿大生技公司AbCellera執行長漢森（Carl Hansen）也以29億美元身家上榜。

「富比士」指出，這50名新富豪一共來自11個國家，值得注意的是，當中31人來自最初爆發疫情的大陸。其中最知名的要屬醫材製造商康泰醫學董事長胡坤，他以39億美元身價上榜。康泰醫學8月在深圳證交所上市，隨著脈搏血氧飽和度分析儀、確認肺部功能的相關設備銷售強勁，康泰醫學的股價至今上漲150%。

(中時新聞網)