北海岸風電貢寮說明會 漁會理事長怒摔麥克風

德國開發商德能集團計畫在北海岸3處建設離岸風電場，今（29）日下午在貢寮區舉行說明會，立委賴品妤、新北市議員林裔綺與10餘位漁民到場，貢寮漁會區理事長陳國光當場飆罵「是誰同意可以做的？開什麼說明會！」隨即怒摔麥克風，掉頭走人，本場是新北市4場說明會中人數最少、時間最短的一次。

說明會下午1時30分開始，但進場的漁民僅寥寥10多人，林裔綺挑明向德能集團代表說，沒有人會同意在這裡蓋風電場，根本不用開什麼說明會！但開發商代表仍依既定程序進行會議，此舉引起陳國光不滿，拿過麥克風飆罵，不用再開了！是誰同意可以在這裡做的？開什麼說明會！隨後把手中麥克風摔掉，轉頭叫大家離開。

林裔綺事後表示，昨天她就說過，能源局實在太離譜，離岸風電第三階段開放區塊開發，讓開發商自行選址，都不考慮地點適不適合，漁民要忙著作業，又不是吃飽太閒，開發商來辦說明會漁民就要來，不來就說漁民同意，沒有這種道理！

賴品妤則說，中央處理風電的方法確實有問題，她會找能源局開會，討論未來能源政策如何妥善處理，協調出更好的政策。

德能集團代表表示，計畫還在最初期並未定案，也未經核准，更沒有開發商圈地的問題，一切都要經過漁民同意。

新北市漁業處代表表示，漁業處立場很明確，新北市各區漁會在這塊很重要的漁場討生活，建風電場明顯影響各區漁會的生計，站在漁業單位的立場，就是支持各區漁會，建議開發商停止開發的行為，另選適合場址再行開發。

(中時 )