美國2021年若經濟衰退7.5％、歐元區衰退12.7％，銀行都要能挺得住。金管會統一情境的壓力測試指標出爐，與2018年最大不同，是經濟衰退幅度「加壓」，除主要國家經濟衰退外，連中國大陸都假設經濟衰退0.1％，台灣則是衰退2.5％，在此大衰退情況下，銀行的資本適足率都必須挺得住才算過關。

同時銀行局也要求銀行要審慎評估2021年要發放的現金股利，併同壓力測試結果，填報給銀行局。

2021年銀行統一版本壓力測試，與2018年時有四大不同，第一是經濟衰退「加壓」，雖然台灣部分與上次相同，最嚴重情境就是經濟衰退2.5％，但2018年測試大陸經濟從年成長6％降為3.3％，但仍是正成長，美國部分也僅衰退3.6％，2021年是測美國最嚴重衰退7.5％，大陸衰退0.1％，歐元區最嚴重衰退12.7％，香港也衰退6％、日本衰退2.4％。

第二大不同是要多作理專A錢的作業風險，如玉山銀行被罰2千萬元，占最高罰鍰5千萬元的0.4倍，即要增提0.4倍作業風險資本，所以這次所有銀行都要測增提0.2倍及0.4倍作業風險時，資本適足率是否挺得住，同時若在2021年3 月31日前就真的吃「罰單」的銀行，就是用「實測」，若被罰2,500萬元，就是測增提0.5倍的作業風險資本，罰越高增提越多，對資本侵蝕越大。

第三是2018年時銀行普通股比率要求6.375％，第一類資本只要求7.875％，整體資本適足率要求9.875％，2021年普通股要7％，第一類要8.5％，整體資本適足率要10.5％；六家國內重要系統銀行（D-SIBs）則至少高1~2個百分點。

第四是增加對現金股利的填報，頗有暗示市場變化大時，應多保留現金在帳上，多發股票股利強化資本。

至於房市壓力測試，二次測試差異並不大，都是跌幅11~26％左右，股市波動、匯率波動指標亦相差不大。

(工商 )