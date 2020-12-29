冬季來臨，需求增加，中國大陸煤價大漲，10月底至今的價格，已上漲了15%以上，對西進水泥廠生產成本衝擊加大；市場預期，台泥(1101)、亞泥(1102)及信大水泥(1109)大陸市場第四季獲利能力將受影響，毛利率估會降2個百分點以上。由於煤價居高不下，甚至會衝擊到明年第一季的獲利。

台泥中國大陸水泥市場今年以來的毛利率，1-3季，分別為33.2%、38.2%、33.8%；亞泥中國今年水泥市場前三季的毛利率更高達40%以上。信大水泥今年上半年的毛利率也達33%。

由於煤炭占整個水泥產業成本結構，在3成上下；市場指出，中國大陸今年第四季以來煤炭價格的飆漲，一定會對水泥廠的毛利產生極大的衝擊。

加上，由於2019年第四季，中國大陸水泥價格衝高到歷史的高峰；因去年基期過高，今年第四季，大陸水泥平均價格，仍比去年同期低。

第四季一向是水泥產業傳統的旺季，根據目前大陸市場的發貨量來看，在當地基建工程趕工、需求增加下，確實是今年以來的高峰。

台泥第四季，大陸市場每月的發貨量都已突破5百萬噸、亞泥中國在華中地區的發貨量，也都是當地市場的前三名。

市場指出，雖然台、亞泥及信大水泥中國大陸市場，第四季的發貨量在旺季需求增加下，可望達今年的高峰；不過，在平均售價仍低於去年同期，且有煤炭價格上漲、生產成本增加，預期，第四季的毛利率恐面臨下滑壓力。

市場估，台、亞泥及信大水泥，今年第四季中國大陸市場的毛利率，應會有2個百分點的下滑。

(工商 )