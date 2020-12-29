再3天就能揮別2020年，迎接2021年的到來，而哪些人在明年運氣會特別旺？命理師黃友輔指出，生肖屬馬、龍、虎、雞的人明年絕對會出頭天，不只有神佛保佑，事業、運勢皆旺，財運更是源源不絕，新台幣不停進到口袋裡。

●馬-金玉滿堂，錢財運勢超旺

黃友輔在節目《命運好好玩》中表示，2021年屬馬的人有桃花及龍德，將獲得神明保佑，財源廣進，特別是農曆1、5、6、9月出生的人財運更旺，另外，屬龍的人明年得福德、屬豬的人得金輿，財運都很不錯。

●龍-和睦歡樂，家庭運勢超旺

黃友輔說，屬龍2021年有天德及福德，家庭運旺，尤其農曆3、7、8、11月出生的家庭運會特別好。因為福德的關係，屬龍的人財運也不錯。

●虎-情投意合，感情運勢超旺

2021年屬虎者得紅鸞及天乙，感情運極佳，黃友輔說，天乙乃貴人之意，農曆1、5、9、10月的人出生感情運更旺。

●雞-大展宏圖、工作運勢超旺

屬雞的人明年得帝旺及將星，職場表現極佳，尤其是農曆3、4、8、12月出生的人。黃友輔說，因為紅艷的關係，屬雞的人明年感情運也很好。

圖為2021年能有神佛護佑，運勢超旺的生肖命格。(翻攝自YouTube)

(中時新聞網)