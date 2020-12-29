農委會苗栗區農業改良場29日啟動「福蝶栗麗」特展，保存蝴蝶永恆魅力，推動台灣生態環境保護。（何冠嫻攝）

農委會苗栗區農業改良場「福蝶栗麗」特展29日正式啟動，展內設置有趣互動裝置以及豐富多樣的蝴蝶標本，扎根生態環境保護意識。（何冠嫻攝）

農委會苗栗區農業改良場有鑑於蝴蝶棲地生態逐漸遭破壞，導致蝴蝶數量與種類銳減，甚至滅絕，為喚起民眾對生態保護的重視，將苗栗場園區生物產業館1樓空間，重新整修為明亮溫暖、專屬蝴蝶生態保育的教育推廣場域，29日苗栗農改場啟動「福蝶栗麗」特展，正式對外開放參觀，推動台灣生態環境保護。

苗栗農改場呂秀英表示，「福蝶栗麗」特展源自於科博館「福蝶展」，展場蝴蝶彩繪藝術、仿真精緻模型或趣味互動裝置等，讓民眾印象深刻，成為科博館最經典的展覽之一，更成功扎根生態保育觀念。

呂秀英說明，為延續蝴蝶的永恆魅力，苗栗場與科博館合作，獲得科博館無償移轉展覽項目，作為珍藏蝴蝶生態的最後一個家，常駐苗栗農改場，融入在地規畫展區重新展示，並搭配昆蟲天敵生物防治等主題館，期滿足民眾多元豐富的生態教育體驗需求。

苗栗農改場指出，福蝶栗麗特展名稱發想，來自於期待台灣有福爾摩沙之稱，孕育出的蝴蝶能在苗「栗」美「麗」飛翔的願望。農改場也強調，將持續以「台灣農業生態資源永續利用的守護者」願景為職志，攜手相關研究單位、社團及學會、協會，共同守護台灣生態的永續未來。

(中時 )