知名牙材廠鼎興貿易詐貸案，台北地檢署起訴負責人何宗英等多人。其中，華泰商銀時任協理盧政忠利用承辦貸款案的關係，讓鼎興替他免費植牙，獲取21萬8810元不法利益，因與檢方認罪協商，台北地院今先依違反銀行法判他4月徒刑，得易科罰金12萬元，緩刑2年。

盧政忠認罪協商的條件為，自判決日起6個月內支付公庫20萬元，犯罪所得21萬8810元也應發還被害人，若有多餘部分則宣告沒收。本案其他被告目前仍在審理中。

檢方起訴指出，鼎興集團2008年間資金出現缺口，何宗英即與財務主管江美玉、總經理張譽瀚共謀，利用廣大人脈與多名牙醫簽訂不實買賣契約、商借支票等，向14家銀行、租賃公司詐貸322次，得手37億7488萬元，何等17人涉違反銀行法等罪。

檢方進一步追查發現，華南銀時任代總經理賴明佑等人明知何宗英是利害關係人，卻未依規定授信放款，護航何宗英憑不實支票核貸，其中行員黃仲平收受30萬佣金，法遵陳俊宏則在檢方調查時，教唆行員凌宏亮作偽證；鼎興2016年另以不實合約詐貸，致工銀租賃1億20萬呆帳；盧政忠則因承辦鼎興貸款案關係，收受鼎興免費植牙，獲取21萬8810元不法利益，追加起訴18人。

(中時 )