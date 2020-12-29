威盛(2388)今日宣布，與廈門金龍簽署戰略合作協定，此次簽約，雙方從技術、人才、產業三方面開展合作，共同推進大陸5G及自動駕駛領域發展。

作為國家首批5G預商用城市，廈門市於2019年5月正式開啟5G預商用，計畫2020年底前建成5G基站5000個，2021年底將實現5G信號全域覆蓋。據海西晨報報導，截至今年10月底，廈門5G個人用戶已達到119萬戶，隨著以5G等為核心的新型基礎設施建設加速推進，廈門共建成開通5G基站4167個，實現對廈門島內密集城區、島外核心城區和重要園區的基本連續覆蓋；累計完成5G建設投資10.14億人民幣，超前完成了2020年度5G建站目標。

威盛擁有覆蓋晶片、電腦視覺、圖形處理等技術超6000件專利，近年來，威盛深耕汽車產業鏈相關AI技術及產品，自主研發的Mobile360智慧駕駛開發平臺已在全球擁有商用車隊、工程車輛、巴士客車、自動駕駛配送車等成功專案經驗。憑藉以高性能AI處理器為核心的威盛Mobile360 M系列AI車載系統，及配套的SVS全景環視、ADAS高級輔助駕駛、DMS駕駛員監控等軟體演算法，與全球領先的汽車產業鏈企業合作，賦能轉型升級。

威盛任我行智慧駕駛科教平臺是威盛旗下新型汽車產業鏈人才培養平臺，幫助職業院校、高等院校打造人工智慧及自動駕駛實驗室，從科普、教學到開發，三段式培養下一代人工智慧及自動駕駛產業鏈上下游人才。目前威盛任我行已經與多家國內知名學校開展智能網聯汽車、新能源汽車、無人駕駛、自動駕駛等學科共建專案，通過產學研結合，實現校園人才孵化，快速對接產業，助力百萬學子進入AI智駕領域。

本次合作，雙方宣佈將從技術、產業、人才三方面共同推進大陸5G及自動駕駛領域發展，合作內容包括在5G、AI、自動駕駛等技術領域優勢互補合作；推進無人駕駛、高級輔助駕駛、汽車安全監控項目合作落地；以及就自動駕駛科普教育、職業教育達成人才培養合作。

威盛人工智慧研究院執行院長劉冠承表示，大陸在5G基礎建設及新能源車輛的研發製造能力都走在全球領先的位置，金龍客車是國際化的智慧交通系統解決方案提供商，率先推出了多款商用級自動駕駛巴士及無人配送車，具備前瞻的技術布局和硬核的專案落地能力。此次合作，威盛利用在全球自主研發的豐富專利知識圖譜，將與金龍共同推進5G、AI、自動駕駛領域人才、技術、落地項目的發展。

(時報資訊)