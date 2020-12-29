《商情》鋼市前景仍旺 帶動H型鋼漲逾3％ 15:562020/12/29 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因日本與美國廢鋼漲勢不斷，帶動國內各大鋼廠調漲鋼筋和廢鋼價格，隨著國際原物料行情飆漲，連H型鋼亦受到影響，為反映成本，東鋼12月連開3次漲盤，累積調漲2100元，創單月最大漲幅。 29日東鋼H型鋼產品1月價格再開漲，每公噸再調漲1100元，漲幅逾3%；分析師表示農曆年前屬傳統營建業旺季，業績有望持續成長。(商品行情網) 《類股》鋼市旺到明年Q2 鋼鐵股紅火 拉美股急漲 法人：震盪將加劇 (時報資訊) #調漲 #型鋼 #廢鋼 #東鋼 #鋼市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《日股》日經指數大漲 創逾30年新高 16:142020/12/29 財經 《半導體》WiFi 6熱呼呼＋手機成長可期 立積旺到明年 13:062020/12/29 財經 《港股》美股創新高激勵 恆生攜手國企走高 10:162020/12/29 財經 《鋼鐵股》Q4營運壓軸好戲 春雨明年H1續燒可期 12:152020/12/29 財經 券商公會呼籲：權證避險降稅儘速完成修法 04:102020/12/29 證券．權證 台股超牛氣 頂破五大紀錄 04:102020/12/29 財經要聞 《熱門族群》造紙股指續旺 再攻逾25年半高點 10:502020/12/29 財經 高雄港第七貨櫃中心動工 每年增約500萬TEU貨櫃量 16:312020/12/29 財經 《盤後解析》航運股風浪大 台股創高爆量收小黑 14:482020/12/29 財經 工紙需求大增 洛陽紙貴成真 04:102020/12/29 證券．權證 《類股》不鏽鋼元月續看漲 族群下季營運更上層樓 12:322020/12/29 財經 財經熱門新聞 給15億找市場替代大陸？澳木柴業者：不太可能成功 - 要聞 台股封關剩2天 散戶最後操盤只抱一種股票 - 要聞 疫情慘重全球股市仍漲不停 原因1數字就能解釋 - 要聞 大陸拒卸貨 澳洲70煤船逾千名水手滯留海上數月 - 財經 - 工商 棒打出頭鳥 大陸雙「馬」慘？ 謝金河：他卻悶聲發大財 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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