因日本與美國廢鋼漲勢不斷，帶動國內各大鋼廠調漲鋼筋和廢鋼價格，隨著國際原物料行情飆漲，連H型鋼亦受到影響，為反映成本，東鋼12月連開3次漲盤，累積調漲2100元，創單月最大漲幅。

29日東鋼H型鋼產品1月價格再開漲，每公噸再調漲1100元，漲幅逾3%；分析師表示農曆年前屬傳統營建業旺季，業績有望持續成長。(商品行情網)

(時報資訊)