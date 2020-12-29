台灣港務公司29日表示，為提升高雄港競爭力及未來發展契機，29日於高雄港第七貨櫃中心舉辦「高雄港第七貨櫃中心工程聯合開工祈福典禮」，由行政院院長蘇貞昌主持，交通部政務次長王國材及航商業者、各機關代表共同出席，為高雄港第七貨櫃中心新建工程開工動土儀式祈福，典禮順利圓滿成功。

台灣港務公司說明，高雄港第七貨櫃中心計畫期程從2020年起至2023年底，將由政府投入約203億元，長榮海運公司投資206.5億元，興建5座深水碼頭，可供全球最大之2.4萬TEU貨櫃輪停靠，搭配縱深700公尺、149公頃之櫃場腹地，及興建中的自動化櫃場機具、5G光纖通信及遠端監控中心等，深具發展全自動化大型貨櫃基地之優勢。

蘇貞昌致詞時表示，高雄港為臺灣第一大國際商港，位處亞洲航運樞紐，貨櫃裝卸量占全台近7成，其中長榮海運的貨櫃裝卸量更逾高雄港總量之3成，對台灣經濟成長貢獻卓越。港務公司建造中的第七貨櫃中心，不但可為我國第一大航商「長榮海運公司」提供更良好的貨櫃營運基地，增加其國際航運的競爭力，更關係著我國經貿長遠發展之動能。

台灣港務公司指出，高雄港優越的地理環境、完善的港埠設施及高效率的作業能力，打造世界主要貨櫃樞紐港要件，而長榮海運作為全球排名第七的海運巨擘，卓越的經營能力有目共睹。

台灣港務公司表示，已與長榮海運簽訂長期租約，將大幅優化高雄港整體資源運用，使國內航商深耕高雄，且2023年高雄港第七貨櫃中心啟用後，每年貨櫃營運量預估超過500萬TEU，可望成為世界上最具效率的貨櫃基地。

(工商 )