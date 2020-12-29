台鐵局29日攜手雄獅旅遊宣布「鳴日號」觀光列車啟動，交通部長林佳龍說，雄獅有國際級的旅遊規劃水準，透過與雄獅合作將可提高國旅級鐵道旅遊品質。雄獅也說，已完成700位員工的訓練，2021年4月起將有五種套裝行程上線，並納入「策展」概念，如建築師解說古蹟等，屆時也開放企業洽詢「搭鳴日號」辦員工獎勵旅遊的客製化行程。

包含交通部長林佳龍、觀光局長張錫聰、台鐵局長張政源、台灣觀光協會會長葉菊蘭、立委許智傑、雄獅旅遊董事長王文傑、雄獅集團品牌策略總經理游國珍等人29日均出席位於台鐵南港車站的「鳴日號啟航記者會」。

對於鳴日號「旅遊行程產品的開賣時程」，游國珍表示，本周將開賣2021年2月以前的時段，2021年預計1月中旬開賣3月以前的行程，接續4月以後的行程，將一次提供「半年區間」讓民眾選擇。

行程安排的策略上，游國珍說，將由全車統一行程，走向一車廂、一行程，最後轉變為打破車廂建置，乘客自由選擇多元的套裝行程，預計2021年4月起會有五套行程上線，甚至帶入「策展」概念，例如以音樂、建築等領域為主題，不僅有對應的行程參觀，甚至有機會邀請到音樂家、建築師現場解說，讓旅客深入情境。

游國珍強調，趕在跨年行程上線前，已完成逾700位員工的訓練，從車上服務、到站的行李後送等細節，一一演練，就是希望把雄獅第一次推出的鐵道旅遊產品做到最好。

張政源致詞時表示，透過鳴日號上線，將展開鐵道旅遊新的里程碑，台鐵局有四大方向。第一，建立鐵道為骨幹的旅遊系統，過去仰賴公路、客運、遊覽車，而鐵道是地表最乾淨的運輸工具，歐洲也興起回歸鐵道移動的趨勢，將與公路總局等交通單位建置「鐵道旅遊服務中心」，在台北南港、台中新烏日、高雄新左營設置。

第二，張政源說，將建立台鐵的觀光車隊，除了鳴日號，2021年5月藍皮解憂號將面世，2022年由山嵐號、海風號上陣，2024年台鐵局將打造出台灣第一輛「寢台式鑽石級列車」。

第三，張政源提到，將升級固定場域，包含：南迴鐵路8座車站改裝，在花蓮、南港、新烏日、新左營打造4個VIP禮賓室，讓民眾搭火車也能享受到航空公司等級的禮遇。另外，台鐵局在枋寮也將與雄獅旅行社合作，打造「藍皮列車的夢幻基地」。第四，將針對三條支線「集集、內灣、平溪」將打造為名副其實的觀光支線，還有60輛觀光支線列車也要重新打造。

林佳龍說，交通部正推動「三個觀光」，第一是觀光立國，把台灣從今年的防疫大國轉變為觀光大國；第二是推動觀光主流化，讓政府各單位一起為觀光服務；第三是觀光圈，籌組出觀光界的產業聯盟，串連食、宿、遊、購、行。

林佳龍提到，今年疫情下有71家旅行社退場，卻有99家進場，交通部將於2021年1月18日舉辦觀光論壇，討論台灣觀光的轉型升級，台灣是世界級的觀光島，趁疫情期間打好國旅基礎，培養出最好的觀光體驗遊程，待邊境解封，就可向世界旅客招手。

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