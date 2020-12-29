台灣棋院今（29）日舉行第一屆「聯電盃」職業圍棋賽頒獎典禮，邀請聯電董事長洪嘉聰頒獎，本屆賽事共有67名職業棋士對陣，由賴均輔榮獲第一屆聯電盃職業圍棋賽冠軍，並獲獎金100萬元。聯電今年贊助兩大職業棋賽，除了首度挹注台灣棋院，也贊助海峰棋院圍棋快棋賽，以實際行動支持本土圍棋賽事。

由台灣棋院主辦、聯華電子贊助的第一屆「聯電盃」職業圍棋賽初賽，於今年5月到11月在台灣棋院舉行，比賽賽制完全比照「天元賽」，冠軍獎金規模高達100萬、亞軍40萬元。

聯電長期支持及實踐五育並重理念，其中代表「智育」的圍棋是一項超高難度的智力競技，本賽事的舉辦對於職業棋手、圍棋的愛好者與棋迷，均可謂是難得的福音，亦對圍棋界之對弈環境及圍棋文化推廣裨益良多，讓棋士們有了更大的發揮空間與機會。

本屆賽事共有67名職業棋士對陣，由晉級冠亞軍賽的王元均和賴均輔二名棋士對決，王元均九段目前擁有天元暨棋王二大頭銜，而賴均輔五段甫獲海峰盃冠軍，王元均九段與賴均輔五段進行七番對弈；最後由賴均輔五段以4：2戰績，榮獲第一屆聯電盃職業圍棋賽冠軍，以及獎金100萬元；而王元均九段榮獲亞軍，以及獎金40萬元。

對於此次獲聯電盃冠軍，賴均輔五段賽後表示，能夠奪冠非常開心；問及其如何在本賽冠亞軍七番賽連敗二局之後逆轉勝，他認為心態的迅速調整很重要，除了靠慢跑等運動抒發情緒及壓力，並加強網路圍棋的訓練強度，這也是他後續得以致勝的關鍵。

(工商 )