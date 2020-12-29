中澳關係急劇惡化，中國與澳洲就一連串地緣政治議題的角力白熱化之後，中國開始對澳洲進口商品實施關稅和禁令，除了煤炭、龍蝦、大麥、羊肉、牛肉、木材外，如今連銅礦石、以及冶煉廠用來精煉銅的銅精礦亦受波及。

香港經濟日報29日報導，中國海關總署最新數據顯示，澳洲在2020年11月對中國的銅精礦出口量約2.67萬噸，年減高達77.8％、月減34％，並創下4年以來最低單月紀錄，這反映中方抵制澳洲銅礦石、銅精礦等商品的影響已浮現。

值得注意的是，中國11月進口銅精礦總量為183萬噸，年減15％、月增8.3％；其中從澳洲的進口佔比僅約1.5％，且跌幅遠大於整體進口量。

同時，中國在2019年自澳洲進口逾30萬噸牛肉，成為澳洲牛肉最大買家。但澳洲牛肉近期對中國出口受阻，許多企業暫停對中國出貨，這讓其他國家積極搶攻澳洲的牛肉市佔，其中，烏拉圭將對中國出口5萬頭活牛。

中國財經新媒體「金十數據」引述烏拉圭媒體報導指出，烏拉圭畜牧業企業Di Santi與中國買家達成合作，計劃對中國供應5萬頭活牛，其中2020年計劃出口1萬頭。該企業還表示，12月10日已向中國發送了兩大品種的4,050頭活牛，用於牛隻品種改良。

另一方面，位於中西非的剛果、喀麥隆近日收回澳洲企業對一個超大型鐵礦的開採權，並將部分礦場轉交中國企業，儘管澳洲表明會提出訴訟，但估計難以奪回開採權。外媒指出，中國目前在非洲的投資，暫時無法打破澳洲在鐵礦砂市場的壟斷地位，但該事件只是中國布局的第一步。

(工商 )