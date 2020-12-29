109學年HBL高中籃球甲級聯賽女子組預賽、男子組複賽明天起到2021年1月5日在高雄巨蛋、高雄中學體育館進行7天激戰，讓港都跨年假期很籃球。

這次男子組複賽A組隊隊實力堅強，挑戰隊史首次3連霸的衛冕軍能仁家商，與「雙山」南山高中、松山高中、光復高中、高苑工商、萬能工商同組，能仁預賽雖然「禁區坦克」史魯齊掛傷號，不過球隊仍以3戰全勝之姿強勢挺進複賽，史魯齊最快也可能在複賽階段歸隊，要為賽事掀起另一波高潮。

男子組複賽B組則有上季亞軍泰山高中、青年高中、東山高中、東泰高中及時隔6年重返預賽並晉級的三重商工，和睽違4年重返12強的三民家商，各隊無不希望可以脫穎而出、搶進8強。

HBL高雄賽程吸引南部球迷注目，31日下午2點三民對東泰一戰，高雄市市長陳其邁將蒞臨開球，就在高雄巨蛋隔壁的三民家商，將動員千名學生進場，為自家球隊加油助陣，作地主後盾。

男子組複賽兩組先採分組循環，分組前3直接取得八強門票，2021年1月4日和5日為外卡賽，剩餘6隊爭奪最後2席八強，這也是HBL打外卡賽的球隊，首度不用1天2戰，而是透過兩天賽事一決高下。

今年新冠肺炎全球大流行，配合中央流行疫情指揮中心防疫規範，HBL開放觀眾進場，不過全程必須佩戴口罩，除了補充水分場館內一律禁止飲食，入口處亦須配合大會進行體溫量測、手部消毒及實名制，居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者，還有出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀的民眾不得參加相關活動，另外，為了有利通知防疫相關訊息，請觀賽民眾攜帶手機。

(中時 )