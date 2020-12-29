中央「流浪動物零安樂死」政策上路，貓狗棄養與繁殖問題卻未獲改善，反而不斷循環，據農委會調查，花蓮縣流浪犬數量從2015年4807隻到去年增加至8167隻，是原來1.7倍，花縣府農業處也推估明年可能破萬隻；為讓民眾深入了解狗貓議題，透過辦理紀錄片《十二夜2：回到第零天》播映活動，盼重新傳達「犬貓結紮、生命教育」。

2013年上映的紀錄片《十二夜》將鏡頭帶入收容所，實地記錄收容所裡流浪狗12天「血淚過程」，掀起一波關懷流浪動物浪潮，隔年《動保法》修法，2017年全面「零安樂死」，收容所的動物雖不用再面臨被撲殺的命運，卻讓「流浪動物爆量」、「收容所不足」等問題接踵而來。因此，《十二夜2》將鏡頭帶出收容所，帶領觀眾從社會不同角落探討流浪動物問題源頭。

長期關懷流浪動物的花縣議員張美慧（左二）與林源富（左一）也在映後分享心得，推廣動物保護觀念。（花蓮縣府農業處提供／羅亦晽花蓮傳真）

導演Raye認為「狗貓結紮」是現今社會尚未普及觀念，《十二夜》雖非其本意促使《動物保護法》修法、「零安樂死」政策上路，配套措施不足造成全台各地人狗衝突層出不窮、收容所出現「滿載」狀況，盼續作《十二夜2》能重新傳達「犬貓結紮、生命教育」觀念。

長期關懷流浪動物的縣議員張美慧及林源富也在映後分享心得，推廣動物保護觀念，盼縣府未來能從社區及學校教育著手，讓民眾成為縣府後盾，一起解決流浪犬貓問題。

花蓮境內近1萬隻無主犬隻，花蓮縣府每年雖舉辦三合一下鄉絕育活動，農業處卻在上月定期大會表示，今年絕育無主犬隻僅95隻，縣議員要求縣府農業處應檢討絕育補助成效，整體計畫管理在外流動犬隻；對此，農業處長吳昆儒表示，明年將持續向中央爭取經費，辦理三合一下鄉絕育活動，並和民間動物保護團體協會合作，推行短時間大量絕育，盼公私協力合作源頭減量。

此外，位於鳳林鎮榮昌段的「狗貓躍動園區」近期將完工，農業處表示未來會融入社區及校園執行動物生命教育任務，藉由飼主訓練講座、宣導認養不棄養與結紮觀念，強化飼主責任。

(中時 )