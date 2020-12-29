對於萊豬將來台，嘉義市議會國民黨團29日在議會臨時動議提出，若零檢出自治條例經中央駁回，將建請市府與議會一起提出釋憲，高雄市長陳其邁29日說，尊重，按照中央法規與食安法，以及相關規定，也尊重地方制度法的施行。

陳其邁29日下午到無障礙之家，出席「攜手愛相挺－高雄市慈善團體攜手身障團體共好平台」啟動儀式，對萊豬議題做以上表述。

此外，對於台積電是否到高雄投資設廠，陳其邁說，國際大廠有其產業規畫，這個要考慮很多問題；市府要把投資環境做好，歡迎國際大廠來高雄投資。

(中時 )