狠心表姊製造假車禍謀財害命，雲林地檢署聲押禁見獲准。（雲林地檢署提供／張朝欣雲林傳真）

雲林地檢署偵辦殺人未遂案，發現61歲林姓女子因積欠債務，見表弟腦部開刀、行動不便，今年5月竟策畫製造假車禍謀財害命，導致表弟呈半植物人狀況，29日檢方認為林女嫌疑重大，向雲林地方法院聲請羈押禁見獲准，同時持續追查在逃共犯。

雲林縣斗六警分局今年5月底處理1起肇事逃逸車禍，調閱監視錄影帶發現肇逃車輛懸掛失竊車牌，且速度飛快直接撞上被害人，另查到被害人行動不便無法出遊，卻投保數千萬元意外險與旅遊險，檢察官黃立夫認為案情並不單純，指揮警方深入調查。

檢警調查後發現，54歲被害人所投保的多筆意外險與旅遊險，是由遠房林姓表姊自2019年4月至2020年5月，偽造被害人簽名投保，總金額達3000萬元，加上林女積欠大筆債務，顯見擔任某農會理事的林女相當可疑。

經檢警抽絲剝繭，查出林女提供100萬元給彭嫌、陳嫌2共犯謀財害命，由彭嫌、陳嫌購買1輛報廢自小客車，並竊取他車車牌懸掛，於今年5月28日，由彭嫌假冒農會人員，撥打電話謊稱要拿補助款給被害人，等到被害人持助步器走在道路時，再由陳嫌駕車加速衝撞被害人後逃離現場。

被害人被車撞飛，腦部受到嚴重創傷、蜘蛛網膜下出血，生命垂危，雖經搶救仍呈癲癇、半植物人狀況。

檢察官黃立夫訊問林女等犯嫌，林女雖否認犯行，但檢方認為林女係主謀，與其他共犯共同涉及偽造文書、殺人未遂及詐欺未遂等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯、滅證之虞，向雲林地方法院聲請羈押禁見獲准。

(中時 )