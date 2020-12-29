電鍋也能做舒肥？輕鬆完成4口味水嫩雞胸肉

近年健康意識抬頭，許多人紛紛減少多油煙的料理方式，以採取低溫烹調，也就是所謂的「舒肥法」，不但簡單低失敗率，肉質在口感上也更加軟嫩，在營養價值部分流失程度也少。YouTuber Kevin於頻道「菜單研究所」中分享用電鍋就能做出的舒肥雞胸，讓網友大讚真的很實用。

Kevin表示，使用低溫舒肥法料理出來的雞胸在口感上非常水嫩且富含豐富肉汁，只需電鍋及可抗熱的密封袋，在家也能吃到高享受的水嫩雞胸肉。他分享四個高人氣口味的舒肥雞， 分別為檸檬胡椒、咖哩優格、照燒以及蒜味黑胡椒，透過低溫慢煮的方式，雞肉不但充分將調味吸收，在口感上Kevin也大呼，「真的非常好吃、好多汁」。

想做舒肥雞卻沒有機器？他傳授0成本真空教學，將放入耐熱袋的雞胸肉放入水中，利用水壓將空氣擠出袋子，達到真空的效果，並表示最佳的舒肥溫度大概在62-65度中間，透過電鍋保溫，讓溫度維持。

他也分享可以依照不同方式調味，讓雞胸肉吃起來不膩且口感豐富，保存也非常方便，是個營養價值高的高蛋白料理。網友也紛紛表示，「照著做成功了！很好吃！感謝分享！」、「太棒了! 舒肥機的錢可以省下來了！電鍋萬能！ 讚啦！」、「超喜歡舒肥雞肉的，下次要做來吃看看」

(中時新聞網)