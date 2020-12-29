國民黨預定明年7、8月間改選黨主席，各方人馬積極備戰，到底誰會勝出，成為各界關注焦點。對此，媒體人韋安則在臉書列出3點分析，並直言江啟臣要小心自己人，智庫民調「這消息8成是黨內『倒江』勢力。」

據《鏡週刊》報導，國民黨內近來流傳一份由智庫內政組召集人黃德福做的民調，結果顯示，即使國民黨聚焦萊豬議題，但受訪者看好江啟臣連任黨主席的機率僅18%，朱立倫支持度卻比江高出3倍。

韋安見狀後則說，第一，國民黨依然很弱勢，民進黨應該懶得傷腦筋去「分化」；第二，藍營不需外力介入，就有走內鬥的基因；最後一點則是江啟臣要小心自己人，這消息8成是黨內「倒江」勢力，故意運作出來的。

針對此民調，江啟臣今天回應，這是捕風捉影、穿鑿附會，執政黨緊張國民黨氣勢上來，才用分化手段，「我們不會上當」。

江啟臣強調，現在整個焦點應該是在面對民進黨一黨獨大、鴨霸顢頇、不顧民意，這是國民黨在野共同目標，剛才黨團大會討論也都聚焦在怎樣打下個會期的議題，國民黨如何反應民意，這才是國民黨的焦點。

(中時新聞網)