會撒嬌的女人真的最好命嗎？天底下的男人面對女人頻頻向自己撒嬌，普遍能大大激起自身的保護欲，就算吵架了，只要女人適當的撒嬌，也能夠減少雙方矛盾。搜狐網命理專欄「星座運程速遞」就點名3大星座男，是典型的吃軟不吃硬，對女友的撒嬌毫無抵抗力。

天蠍座：

天蠍座相當大男人，有著極強的控制欲和勝負欲，更喜歡被女友崇拜，尤其是當對方賴在他們懷裡撒嬌，最是抵抗不住，一心只想和懷中人兒共度餘生，盡所能的給她最好，因此想要攻略天蠍男，不妨對他使出撒嬌攻勢。

巨蟹座：

被視為家庭暖男的巨蟹座內心敏感細膩，因此最好經常向他撒嬌，不吝嗇表達妳對他的需求，這樣才能增加他的安全感。當巨蟹男做錯事時，不要對他板著臉冷戰或是瘋狂指責，只要輕聲跟他說「下次再做不好就要懲罰你了唷！」這種撒嬌攻勢反倒會讓巨蟹男改過，並且好好表現自己。

雙魚座：

雙魚座男人性格溫和、善解人意，比起硬碰硬的爭吵，他們更是吃軟不吃硬。面對女友的撒嬌和眼淚攻勢，他們也很容易心軟，不管是誰對誰錯，雙魚男最後只能束手就擒。

(中時新聞網)